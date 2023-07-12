12 июля, 08:38

В Туапсе восстановили водоснабжение

Оно было прервано ранее из-за подтопления насосной станции на территории НПЗ

КРАСНОДАР, 12 июля. /ТАСС/. Последствия подтопления насосной станции ликвидировали на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Туапсе, в городе в районе аварии возобновили подачу воды, сообщается в Telegram-канале городской администрации.

"На 11:17 мск подачу холодной воды на Грознефть возобновили. Вода в сети пошла. Все насосные станции в городе работают", - говорится в сообщении.

Подача холодного водоснабжения частично была прервана в Туапсе с 9:45 мск из-за подтопления насосной станции на территории НПЗ при дождях. 

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РоссияКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
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