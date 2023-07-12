На Кубани эвакуировали часть жителей поселка Лермонтово

Мероприятие было проведено из-за возможного подтопления

ТАСС, 12 июля. Спасатели эвакуировали часть жителей поселка Лермонтово в Туапсинском районе Краснодарского края из-за возможного подтопления, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

"Существовала угроза подтопления три населенных пунктов: поселка Тенгинка, поселка Лермонтово и поселка Новомихайловка. В превентивных целях была проведена эвакуация жителей поселка Лермонтово по ул. Ленина и Совхозная в пункт временного размещения поселка Тенгинка", - сказали в МЧС.

По данным ведомства, в Туапсинском районе в 10 населенных пунктах подтоплены 316 придворовых территорий. На автодорогу А-147 в поселке Новомихайловка сошел сель, введено реверсивное движение. К ликвидации последствий ЧП привлечено 203 человека и 51 единица техники.