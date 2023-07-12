12 июля, 09:10

В ДТП в Приморье пострадали трое детей

Прокуратура поставила на контроль ход и результаты административного расследования по факту аварии

ВЛАДИВОСТОК, 12 июля. /ТАСС/. Две машины столкнулись в среду на трассе в Приморье, в результате аварии госпитализированы трое детей. Об этом сообщила прокуратура края в своем Telegram-канале.

"Около 14:00 (07:00 мск) 12 июля на участке автомобильной дороги вблизи пос. Шкотово водитель Toyota Mark II совершал обгон попутных автомобилей, который продолжил за пределами разрешающей линии разметки, и столкнулся с Nissan Note, выполняющим поворот налево, в котором находилась женщина-водитель с тремя несовершеннолетними детьми. В результате дорожно-транспортного происшествия дети в возрасте 4, 7 и 15 лет госпитализированы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что гражданская ответственность виновника ДТП не застрахована. Большекаменская межрайонная прокуратура поставила на контроль ход и результаты административного расследования по факту аварии. 

Теги:
РоссияПриморский край
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