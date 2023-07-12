12 июля, 08:53

Вертолет МЧС вылетел за сорвавшимися со склона альпинистами в Северной Осетии

© МЧС России

Альпинисты живы, но травмированы

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 июля. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел за альпинистами, сорвавшимися со склона в Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел за пострадавшими на перевал в Северной Осетии. В районе села Гизель на борт поднялись двое спасателей МЧС России. В ближайшее время борт прибудет на перевал Комлагат", - говорится в сообщении.

10 июля трое туристов сорвались со склона в районе с. Бад Алагирского района. Группа из шести человек двигалась по маршруту п. Мизур - перевал Архонский - пос. В. Фиагдон - Кармадон - г. Казбек - п. Чми. По данным МЧС России, туристическая группа была зарегистрирована. Альпинисты живы, но серьезно травмированы. 

Теги:
РоссияСеверная Осетия
© Информационное агентство ТАСС
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