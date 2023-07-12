12 июля, 09:03

В МЧС назвали вероятную причину пожара на нефтеустановке в Иркутской области

По данным ведомства, ЧП могло произойти из-за воспламенения газовоздушной смеси в результате разгерметизации

ИРКУТСК, 12 июля. /ТАСС/. Воспламенение газовоздушной смеси в результате разгерметизации могло стать причиной пожара на частной установке по переработке нефтепродуктов, который произошел в Ангарске Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Дознаватели МЧС России в ходе опроса персонала и осмотра места происшествия на установке в Ангарске установили, что вероятной причиной пожара стало воспламенение газовоздушной смеси в результате разгерметизации технологической установки. По факту пожара проводится дознание", - говорится в сообщении.

  

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