В Туапсинском районе три человека числятся пропавшими при подтоплениях

По информации краевого министерства ГО и ЧС, системы оповещения населения сработали вовремя

КРАСНОДАР, 12 июля. /ТАСС/. Три человека пропали без вести во время подтоплений в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщили в Telegram-канале регионального оперативного штаба в среду.

"По информации краевого министерства ГО и ЧС, системы оповещения населения сработали вовремя. Пострадавших и погибших нет. Три человека числятся пропавшими", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к ликвидации последствий привлечены порядка 300 человек и более 50 единиц техники, в район направлены дополнительные бригады спасателей из Новороссийска и Горячего Ключа, они везут с собой также необходимую технику. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также сообщил в Telegram-канале, что на месте происшествия находится его заместитель, вице-губернатор Сергей Власов.

"С четырех часов утра в Туапсинском районе развернут оперативный штаб по ликвидации последствий подтопления. Вся необходимая помощь людям должна быть оказана максимально оперативно. В ближайшее время проведу заседание краевой комиссии по ЧС, где обсудим текущую ситуацию и масштабы ущерба", - заявил глава региона.

В ночь на среду в Туапсинском районе за три часа выпало 144 мм осадков, произошел подъем уровня воды в реках Нечепсухо, Шапсухо и Дефань. Подтопления домов и улиц зафиксированы в девяти поселках муниципалитета. В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях введен режим ЧС, из зон подтопления эвакуируют население. В Дефановке из палаточных лагерей в лесу эвакуирована в школу группа туристов из города Лабинска в составе 40 человек, 37 из которых дети.

Движение по трассе А-147 Джубга - Сочи по состоянию на 11:30 мск, по данным краевой Госавтоинспекции, остается перекрытым в районе поселка Лермонтово из- за разлива воды. Объездом является автодорога Майкоп - Туапсе. Штормовое предупреждение в Краснодарском крае действует до 12 июля включительно.