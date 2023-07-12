12 июля, 09:59

На одном из закрытых из-за селя участков трассы Джубга - Сочи возобновили движение

Проезд автомобилей запустили по одной полосе в реверсивном режиме

КРАСНОДАР, 12 июля. /ТАСС/. Последствия схода селя ликвидировано в районе поселка Сосновый на трассе А-147 "Джубга - Сочи", где ранее было перекрыто движение, проезд автомобилей запустили по одной полосе в реверсивном режиме. Об этом сообщается в Telegram-канале управления ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Ситуация в Туапсинском районе на 11:30 мск. Движение на участке 37 км + 900  автодороги Джубга - Сочи сотрудниками Госавтоинспекции после уборки селевого потока запущено в реверсивном режиме по одной полосе", - говорится в сообщении.

Ранее из-за непогоды были перекрыты несколько участков трассы, на некоторых движение было затруднено и организовывалось по одной полосе. По состоянию на 10:30 сообщалось, что перекрытыми оставались два участка. Сейчас движение закрыто в районе поселке Лермонтово из-за разлива воды. Объездом является автодорога Майкоп - Туапсе. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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