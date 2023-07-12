В трех районах Удмуртии из-за непогоды частично нарушено электроснабжение

Без электричества остались более 5,2 тыс. домов

ТАСС, 12 июля. Частичное отключение электричества зафиксировано в трех районах Удмуртии из-за непогоды, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Бречалов.

"Резкая смена погоды не обошлась без последствий. Из-за сильного ветра в трех районах - Вавожском, Завьяловском, Малопургинском - частично отключилась электроэнергия. В некоторых населенных пунктах повреждены кровли, фасады зданий, есть упавшие деревья", - написал Бречалов.

Он отметил, что во всех пострадавших муниципальных образованиях пройдут комиссии. Главная задача, по словам Бречалова, устранить последствия максимально быстро.

Как уточнил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, по данным ЕДДС, без электричества остались более 5,2 тыс. домов, 31 населенный пункт, 17 тыс. человек. Социально значимых объектов с круглосуточным проживанием людей среди отключенных от энергоснабжения зданий нет.

"Специалисты "Удмуртэнерго" незамедлительно приступили к проведению аварийно-восстановительных работ. В устранении технологических нарушений задействованы 106 человек и 26 единиц техники. В распоряжении филиала находятся 117 резервных источников электроснабжения, которые могут быть использованы в случае необходимости для подачи электроэнергии социально значимым объектам региона. Энергетики будут работать до восстановления электроснабжения всех потребителей", - написал Семенов в Telegram-канале.

Самые значительные повреждения, по его словам, зафиксированы в Завьяловском и Малопургинском районах. В деревне Подшивалово ветром сорвало кровли начальной школы, сельского дома культуры и частных домов. По предварительным данным, пострадавших нет. В Малой Пурге повалены деревья, повреждены крыши домов.