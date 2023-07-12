12 июля, 10:11

Во Владивостоке без воды остались около 40 тыс. человек

Как сообщили в прокуратуре, причиной ЧП стали земляные работы, в ходе которых экскаватор повредил участок сети водоснабжения

ВЛАДИВОСТОК, 12 июля. /ТАСС/. Экскаватор повредил участок сети водоснабжения в центре Владивостока, из-за этого без воды остались около 40 тыс. жителей 360 многоквартирных домов, сообщила прокуратура Приморья в своем Telegram-канале.

"Прокуратура Фрунзенского района г. Владивостока организовала проверку по факту отключения водоснабжения на территории краевой столицы. Днем 12 июля при проведении земляных работ в районе дома 14 на улице Адмирала Фокина ковш экскаватора повредил участок сети водоснабжения. Коммунальная услуга в настоящее время не предоставляется около 40 тыс. жителей 360 многоквартирных домов", - говорится в сообщении.

Ведутся ремонтные работы, ход и результаты которых поставлены в прокуратуре на контроль. Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при организации водоснабжения населения и ответственности лиц, по чьей вине поврежден объект инфраструктуры. 

Теги:
РоссияПриморский край
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