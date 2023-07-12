В Татарстане из-за непогоды без электричества остались более 8 тыс. человек

На месте работают бригады городских и районных электросетей

КАЗАНЬ, 12 июля. /ТАСС/. Порядка 366 домов с населением более 8 тыс. человек остались без электроснабжения в Агрызском районе Татарстана, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

"По состоянию на 12:00 (мск) 12 июля от ЕДДС Агрызского района поступила информация об отключении электроснабжения 366 домов, в том числе 5 социально-значимых объектов (15 пятиэтажных домов, 18 трехэтажных домов, 12 двухэтажных домов, 316 частных жилых домов, 3 школы, 2 детских сада) с населением 8538 человек, из них 836 детей", - говорится в сообщении.

На месте работают 7 бригад городских и районных электросетей. Проводится работа по определению количества повреждённых кровель домов. Всего для ликвидации последствий привлечены 45 человек и 14 единиц техники, из них от МЧС России - 8 человек и 3 единицы техники, уточняют в пресс-службе.