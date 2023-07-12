В Омской области полностью восстановили электроснабжение 10 районов

Всего в этих районах проживает около 200 тыс. человек

ОМСК, 12 июля. /ТАСС/. Энергетики "Россети Сибирь" устранили аварию на севере Омской области, из-за которой без электричества остались часть поселений 10 районов региона. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

"Энергетики "Россети Сибирь" завершили аварийно-восстановительные работы", - сообщили в пресс-службе.

Нарушение в работе линии электропередачи произошло в среду в 12:30 (09:30 мск). В течение часа энергетики смогли восстановить подачу электроэнергии в часть поселений Тарского и Большеуковского, Усть-Ишимского, Знаменского, Большереченского, Тевризского районов, позднее было восстановлено электроснабжение Горьковского, Нижнеомского и Большереченского районов. Последними электричество получили жители Тарского, Седельниковского, Саргатского и Колосовского районов. Всего в этих районах проживает около 200 тыс. человек, количество отключенных населенных пунктов не уточнялось.