12 июля, 10:38

В Омской области полностью восстановили электроснабжение 10 районов

Всего в этих районах проживает около 200 тыс. человек

ОМСК, 12 июля. /ТАСС/. Энергетики "Россети Сибирь" устранили аварию на севере Омской области, из-за которой без электричества остались часть поселений 10 районов региона. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

"Энергетики "Россети Сибирь" завершили аварийно-восстановительные работы", - сообщили в пресс-службе.

Нарушение в работе линии электропередачи произошло в среду в 12:30 (09:30 мск). В течение часа энергетики смогли восстановить подачу электроэнергии в часть поселений Тарского и Большеуковского, Усть-Ишимского, Знаменского, Большереченского, Тевризского районов, позднее было восстановлено электроснабжение Горьковского, Нижнеомского и Большереченского районов. Последними электричество получили жители Тарского, Седельниковского, Саргатского и Колосовского районов. Всего в этих районах проживает около 200 тыс. человек, количество отключенных населенных пунктов не уточнялось. 

Теги:
РоссияОмская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация