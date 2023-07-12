В Дагестане жителя приговорили к 5,5 года колонии за финансирование ИГ

Следствие установило, что он предоставил международной террористической организации $1 тыс.

МАХАЧКАЛА, 12 июля. /ТАСС/. Житель Дагестана Абдурахман Абдурахманов, перечисливший $1 тыс. в качестве помощи участникам запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), приговорен к 5,5 года колонии. Об этом сообщили в среду в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Доказательства, <…> признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 23-летнего жителя Хасавюртовского района республики. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации)", - говорится в сообщении.

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима", - добавили в ведомстве.

Следствием установлено, что в октябре 2015 года подсудимый, находясь на территории региона, участвовал в деятельности международной террористической организации, предоставив денежные средства для оказания помощи ее участникам. Ранее в ведомстве сообщали, что следователи выявили факт участия Абдурахманова в финансировании терроризма, он перевел $1 тыс.