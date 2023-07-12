В Нижегородской области завершили восстановление электроснабжения потребителей

В работе задействовали более 277 специалистов и 106 единиц спецтехники

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июля. /ТАСС/. Специалисты "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" завершили работы по восстановлению электроснабжения потребителей в Нижегородской области. Об этом в среду сообщается на сайте компании.

"Энергетики филиала "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" завершили восстановление электроснабжения потребителей Нижегородской области, оставшихся без электроэнергии из-за неблагоприятных погодных условий, которые наблюдались на территории региона с 8 по 11 июля", - говорится в сообщении.

В работах были задействованы более 277 специалистов, 106 единиц спецтехники. Сейчас энергетики продолжают отрабатывать точечные заявки.

Ранее в субботу сообщалось, что отключения электроэнергии произошли из-за непогоды в пяти районах Нижегородской области. К понедельнику без электричества оставалось около 1 тыс. человек.