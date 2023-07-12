Экс-глава нижегородского водоканала получил 15,5 года по делу о преступном сообществе

Суд также назначил ему штраф в размере 190 млн рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июля. /ТАСС/. Бывший генеральный директор акционерного общества "Нижегородский водоканал" Николай Николюк приговорен к лишению свободы на срок 15,5 года со штрафом 190 млн рублей. Его и троих соучастников признали виновными по нескольким статьям, включая получение взятки и организацию преступного сообщества, рассказали ТАСС в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.

"Суд назначил Николюку наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет и 6 месяцев со штрафом в размере 190 млн рублей с лишением права заниматься определенной деятельностью на 12 лет. Соучастники [три человека - прим. ТАСС] приговорены к лишению свободы на срок от 9 до 16 лет со штрафами от 90 млн до 225 млн рублей, одному из них с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок 10 лет. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок от 8 месяцев до 1 года и 3 месяцев", - отметили в прокуратуре.

Николюк и соучастники признаны виновными по чч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней), пп. "а", "в" ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

В суде установлено, что бывший глава компании вместе со своими заместителями и другими вовлеченными в преступное сообщество людьми с июня 2018 года по ноябрь 2020 года получали незаконные вознаграждения от руководителей и представителей контрагентов за общее покровительство и попустительство при заключении и исполнении договоров. С этими организациями имелись договоры на выполнение работ в интересах предприятия. Размер взяток превысил 41 млн рублей.

В ноябре 2020 года в пресс-службе управления СК РФ по региону сообщали, что генеральный директор АО "Нижегородский водоканал", его заместители и должностные лица компании были задержаны по подозрению в организации преступного сообщества, получении взятки и покушении на мошенничество.