Число подтопленных дворов в Туапсинском районе выросло до 650

К ликвидации последствий проливных дождей привлечены 268 человек

ТАСС, 12 июля. Число подтопленных дождевым паводком дворовых территорий в Туапсинском районе Краснодарского края выросло до 650, домов - до 290. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В настоящее время в 11 населенных пунктах подтоплено 650 придомовых территорий, из них в 290 домовладений зашла вода", - сказали в МЧС.

К ликвидации последствий проливных дождей привлечены 268 человек и 66 единиц техники.

Депутат Государственной думы от Краснодарского края Сергей Алтухов сообщил, что для жителей подтопленного Туапсинского района организовали раздачу питания.

"Вылетаю в свой округ, ситуация требует личного присутствия. В Тюменском работают мои помощники. Организуем раздачу питьевой воды и питания. Включились в работу по оценке ущерба и ликвидации последствий", - написал он в Telegram-канале.

Он уточнил, что в районе подтоплены 11 населенных пунктов, развернуты шесть пунктов временного размещения. В свою очередь в администрации Туапсинского района сообщили, что в разных районах установили емкости с водой для населения.

Ранее сообщалось о подтоплении 315 придомовых территорий в 10 населенных пунктах и 240 домов.