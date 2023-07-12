Число подтопленных дворов в Туапсинском районе выросло до 650

ТАСС, 12 июля. Число подтопленных дождевым паводком дворовых территорий в Туапсинском районе Краснодарского края выросло до 650, домов - до 290. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"В настоящее время в 11 населенных пунктах подтоплено 650 придомовых территорий, из них в 290 домовладений зашла вода", - сказали в МЧС.
К ликвидации последствий проливных дождей привлечены 268 человек и 66 единиц техники.
Депутат Государственной думы от Краснодарского края Сергей Алтухов сообщил, что для жителей подтопленного Туапсинского района организовали раздачу питания.
"Вылетаю в свой округ, ситуация требует личного присутствия. В Тюменском работают мои помощники. Организуем раздачу питьевой воды и питания. Включились в работу по оценке ущерба и ликвидации последствий", - написал он в Telegram-канале.
Он уточнил, что в районе подтоплены 11 населенных пунктов, развернуты шесть пунктов временного размещения. В свою очередь в администрации Туапсинского района сообщили, что в разных районах установили емкости с водой для населения.
Ранее сообщалось о подтоплении 315 придомовых территорий в 10 населенных пунктах и 240 домов.