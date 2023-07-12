12 июля, 11:20,
обновлено 12 июля, 11:53

Число подтопленных дворов в Туапсинском районе выросло до 650

© МЧС России

К ликвидации последствий проливных дождей привлечены 268 человек

ТАСС, 12 июля. Число подтопленных дождевым паводком дворовых территорий в Туапсинском районе Краснодарского края выросло до 650, домов - до 290. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Читайте также
В Туапсинском районе три человека числятся пропавшими при подтопленияхЧасть жителей поселка Лермонтово в Туапсинском районе эвакуировалиДевять поселков Туапсинского района оказались подтоплены из-за ливней

"В настоящее время в 11 населенных пунктах подтоплено 650 придомовых территорий, из них в 290 домовладений зашла вода", - сказали в МЧС.

К ликвидации последствий проливных дождей привлечены 268 человек и 66 единиц техники.

Депутат Государственной думы от Краснодарского края Сергей Алтухов сообщил, что для жителей подтопленного Туапсинского района организовали раздачу питания.

"Вылетаю в свой округ, ситуация требует личного присутствия. В Тюменском работают мои помощники. Организуем раздачу питьевой воды и питания. Включились в работу по оценке ущерба и ликвидации последствий", - написал он в Telegram-канале.

Он уточнил, что в районе подтоплены 11 населенных пунктов, развернуты шесть пунктов временного размещения. В свою очередь в администрации Туапсинского района сообщили, что в разных районах установили емкости с водой для населения.

Ранее сообщалось о подтоплении 315 придомовых территорий в 10 населенных пунктах и 240 домов. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация