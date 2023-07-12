12 июля, 11:58

В Удмуртии два человека пострадали от падения деревьев во время грозы

Пострадавшие находятся в нейрохирургическом отделении больницы

ТАСС, 12 июля. Два человека пострадали от падения деревьев во время грозы в Удмуртии, сообщила в Telegram-канале зампред правительства республики Эльвира Пинчук.

"Два человека пострадали в результате падения деревьев в Удмуртии во время грозы", - написала Пинчук.

Так, в Индустриальном районе Ижевска травмы получила женщина 1951 года рождения. Аварийное дерево упало на придомовой территории. В деревне Подшивалово Завьяловского района дерево упало на мужчину 1952 года рождения.

"С травмами пострадавшие госпитализированы в нейрохирургическое отделение Первой РКБ. <…> Состояние женщины врачи оценивают как удовлетворительное, мужчины - средней степени тяжести", - добавила Пинчук. 

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