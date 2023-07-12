Все ограничения из-за непогоды на трассе Джубга - Сочи сняли

В УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю предупредили, что в связи со скоплением транспорта возможны заторовые ситуации

КРАСНОДАР, 12 июля. /ТАСС/. Движение автомобилей в обоих направлениях запустили на трассе А-147 Джубга - Сочи в районе поселка Лермонтово, где дорогу полностью перекрыли из-за подтопления, сообщается в Telegram-канале УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Это был последний участок трассы, где действовали ограничения из-за непогоды.

"В 14:40 на автодороге Джубга - Сочи организовано сотрудниками Госавтоинспекции движение в обе сторон. Просим водителей быть внимательными, проявлять уважение к другим участникам дорожного движения. В связи со скоплением транспорта возможны заторовые ситуации. Сотрудники Госавтоинспекции нацелены на оказание помощи жителям и гостям региона", - говорится в сообщении.

В оперативном штабе Краснодарского края добавили, что в этом районе уже начали образовываться пробки, автомобилистов призывают пока воздержаться от поездок в этом направлении.

До этого на указанном участке действовало реверсивное движение.

В ночь на среду в Туапсинском районе за три часа выпало 144 мм осадков, произошел подъем уровня воды в реках Нечепсухо, Шапсухо и Дефань. В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях введен режим ЧС, из зон подтопления эвакуируют население, четыре человека числятся пропавшими. В общей сложности подтоплены 650 дворов, из них вода зашла в 290 домов, здание районной больницы, включая реанимационное отделение, четыре детских сада, пять школ, центр детского творчества, стадион, здание администрации в Джубгском поселении. Разрушен автомобильный мост в хуторе Полковничьем и еще три пешеходных в разных поселках. Повреждены коммунальные системы.

В Дефановке из палаточных лагерей в лесу эвакуирована в школу группа туристов из города Лабинска в составе 40 человек, 37 из которых дети.

Ранее все ограничения после схода селевого потока были сняты на участке 37 км + 900 м трассы рядом с поселком Сосновый, движение запустили в обоих направлениях. Перекрытым движение на трассе "Джубга - Сочи" оставалось в районе поселка Лермонтово. И-за непогоды были перекрыты несколько участков трассы, на некоторых движение было затруднено и организовывалось по одной полосе.