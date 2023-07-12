МВД Белоруссии и России задержали восемь наркокурьеров

Сотрудники ведомств изъяли более 72 кг психотропных веществ

МИНСК, 12 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии и России пресекли деятельность двух организованных групп, занимающихся поставками и сбытом наркотических и психотропных веществ. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД республики Андрей Кудрицкий.

"Сотрудниками наркоконтроля МВД Беларуси во взаимодействии с российскими коллегами пресечена деятельность двух организованных групп, занимающихся международными поставками запрещенных веществ. Задержано восемь оптовых сбытчиков и курьеров. В одном случае изъято свыше 12 кг таблеток MDMA, во втором - более 60 кг мефедрона", - сказал представитель МВД, заявление которого размещено в Telegram-канале ведомства.

Кудрицкий отметил, что между оперативниками служб наркоконтроля двух стран налажено тесное сотрудничество по выявлению и пресечению каналов поставок запрещенных веществ. Совместные усилия сосредоточены на "установлении и задержании участников международного наркотрафика, в том числе тех, кто отвечает за перемещение товара, а также деятельность специализированных интернет-магазинов", пояснил представитель МВД республики.

По его данным, в первой половине текущего года сотрудники подразделений МВД Белоруссии пресекли деятельность 24 наркомаркетов, перекрыли 18 каналов поставок и транзита запрещенных веществ через территорию республики. Кроме того, ликвидирована 1 нарколаборатория, выявлены 53 помещения, оборудованные для выращивания дурманящих растений, из незаконного оборота изъято более 300 кг наркотиков и 190 кг психотропных веществ.