В Дзержинске произошел пожар на территории завода "Сибур-нефтехим"

Пострадавших нет

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июля. /ТАСС/. Пожарно-спасательные подразделения направлены на тушение возгорания в промышленной зоне города Дзержинска в Нижегородской области, сообщает в среду пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В 14:05 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: г. о. Дзержинск, Автозаводское шоссе, д. 65. На место направлены пожарно-спасательные подразделения", - говорится в сообщении.

В социальных сетях жители города размещают фото, на которых виден черный столб дыма. По данным из открытых источников, по адресу располагается "Сибур-нефтехим".

В свою очередь в компании "Сибур" сообщили ТАСС, что производство временно остановлено из-за возгорания. "На производстве окиси этилена и гликолей "Сибур-нефтехима" произошло возгорание. Силы и средства экстренных служб осуществляют локализацию и ликвидацию последствий происшествия. Производство временно остановлено. Персонал эвакуирован. Угрозы жизни и здоровью населения нет", - сказали в пресс-службе "Сибура". Ведется мониторинг состояния атмосферного воздуха в районе предприятия.