В желудке авиапассажирки в Иране нашли 126 капсул с гашишем

Их общий вес составил примерно 1,74 кг

ТАСС, 12 июля. По меньшей мере 126 капсул с гашишем обнаружено в желудке женщины при досмотре в одном из аэропортов провинции Исфахан в центральной части Ирана. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его данным, поведение женщины, которая собиралась вылететь из Исфахана, показалось подозрительным сотрудникам сил правопорядка. В ходе задержания был проведен медицинский осмотр, который показал, что в желудке у подозреваемой находятся капсулы с наркотическими веществами.

Женщина дала признательные показания и была доставлена в больницу, где из ее желудка извлекли 126 капсул с гашишем. Их общий вес составил примерно 1,74 кг. Дело передано в судебные инстанции для дальнейшего разбирательства.