В Ленобласти грузовой автомобиль въехал в супермаркет

Водителя госпитализировали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Водитель самосвала, груженого землей, протаранил здание магазина "Магнит" в Пикалево Ленинградской области, в состоянии средней степени тяжести мужчину госпитализировали. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В результате ДТП водитель грузового автомобиля в состоянии средней степени тяжести госпитализирован. Других пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что водитель, управляя автомобилем МАЗ, груженым землей, не справился с управлением и столкнулся с легковым автомобилем "Нива", после чего въехал в здание одного из супермаркетов.

Причины инцидента устанавливаются, полицейскими проводится проверка.