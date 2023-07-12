12 июля, 13:01

В Северной Осетии госпитализировали сорвавшихся со склона альпинистов

© МЧС России

По данным Минздрава республики, угрозы их жизни нет

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 июля. /ТАСС/. Сорвавшихся со склона четырех альпинистов в Северной Осетии в состоянии средней степени тяжести госпитализировали. Об этом сообщили в Минздраве республики.

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"В Республиканскую клиническую больницу доставлены четыре пострадавших альпиниста. После проведения медицинского осмотра и необходимых диагностических процедур две пациентки с различными травмами госпитализированы в отделение сочетанной травмы РКБ, состояние расценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни нет", - говорится в сообщении.

Еще двое пострадавших получили незначительные ушибы, ввиду удовлетворительного состояния госпитализация им не потребовалась.

10 июля трое туристов сорвались со склона в районе села Бад Алагирского района. Группа из шести человек двигалась по маршруту поселок Мизур - перевал Архонский - поселок В. Фиагдон - Кармадон - город Казбек - поселок Чми. По данным МЧС России, туристическую группу зарегистрировали. 12 июля за пострадавшими вылетел вертолет МЧС России. 

Теги:
РоссияСеверная Осетия
© Информационное агентство ТАСС
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