В Туапсинском районе Кубани выпали три месячные нормы осадков

Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что комиссии в течение трех дней проведут подворовые обходы, чтобы оперативно выплатить компенсации населению

КРАСНОДАР, 12 июля. /ТАСС/. Три месячные нормы осадков менее чем за сутки выпали в Туапсинском районе Краснодарского края, где в результате произошли подтопления, комиссии в течение трех дней проведут подворовые обходы, чтобы оперативно выплатить компенсации населению.

Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"Со вчерашнего вечера и до сегодняшнего утра в Туапсинском районе шли сильные ливни, выпало более 280 мм осадков - это три месячные нормы, реки вышли из берегов, подтопило 11 населенных пунктов. Людей доставили в пункты временного размещения, обеспечили всем необходимым. В течение трех суток необходимо организовать подворовые обходы, обследовать подтопленные дома для подсчета нанесенного ущерба и выплат компенсаций", - говорится в сообщении.

Он поручил приложить необходимые усилия, чтобы жители района смогли быстрее вернуться к нормальной жизни. В общей сложности в Туапсинском районе 23 пункта временного размещения - почти на 7 тыс. человек. Сейчас размещением в ПВР воспользовались 57 человек, они обеспечены всем необходимым.

Во время ливня в Туапсинском районе оказались подтоплены соцобъекты - два детских сада, две школы и стадион. Губернатор поставил задачу в кратчайшие сроки оценить масштабы работ и приступить к ремонту, чтобы к 1 сентября учебные заведения приняли детей. Кондратьев констатировал, что в детских здравницах и лагерях сейчас около 13 тыс. ребят. Он поручил при необходимости организовать резервные источники питания и своевременный подвоз чистой воды. "Эта работа на особом контроле - дети сегодня в зоне нашего повышенного внимания", - отметил глава региона.