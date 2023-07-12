Сильный лесной пожар произошел недалеко от Бодрума

Управление лесного хозяйства Турции сообщило, что "ведет тушение огня с применением большого количества наземной и авиатехники"

АНКАРА, 12 июля. /ТАСС/. Сильный пожар произошел в лесной зоне недалеко от Бодрума на юго-западе Турции. Об этом сообщил телеканал TRT.

Управление лесного хозяйства Турции в связи с этим заявило, что "ведет тушение огня с применением большого количества наземной и авиатехники". На данный момент пожар продолжается уже около часа и огонь постепенно поднимается вверх по склону.

На кадрах, показанных в прямом эфире телеканалом, виден район возгорания. Это не менее нескольких гектаров леса в уезде Миляс провинции Мугла, где расположен город Бодрум. В некоторых частях лесополосы видны столбы пламени, в небо поднимаются клубы серого и белого дыма. Есть риск разрастания зоны возгорания из-за сильного ветра. В связи с этим пожарные стараются активнее локализовать пожар, обильно заливая водой еще не загоревшиеся районы по периметру зоны возгорания.

Пожар возник на удалении от основных курортных районов, поэтому на данный момент негативных последствий для отдыхающих не отмечается. В радиусе 400-500 м от загоревшегося леса есть отдельно стоящие жилые строения. Они пока в безопасности, но власти готовы оперативно помочь эвакуировать оттуда жителей при необходимости.