Замглавы Челябинска стал обвиняемым по делу о халатности при расселении аварийного жилья

Председатель СК Александр Бастрыкин также отметил неудовлетворительную работу подчиненных, указав на неполноту следствия и волокиту

ЧЕЛЯБИНСК, 12 июля. /ТАСС/. Следственные органы предъявили обвинение по уголовному делу, возбужденному по факту халатности при расселении жителей из аварийного жилья заместителю главы города Челябинска по городскому хозяйству Александру Астахову. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России.

"В рамках предыдущего личного приема по данной проблематике председатель СК Александр Бастрыкин дал ряд конкретных поручений руководителю СУ СК по Челябинской области П. Г. Решетникову. Сегодня глава ведомства заслушал доклад о проделанной работе, в том числе о расследовании уголовных дел, возбужденных по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), в рамках которых предъявлено обвинение бывшему председателю комитета по управлению имуществом и земельным отношениям С. А. Чигинцеву и заместителю главы города Челябинска А. С. Астахову", - сказано в сообщении.

Бастрыкин отметил неудовлетворительную работу подчиненных, указав на неполноту следствия и волокиту. Руководителю СУ СК России по Челябинской области поручено создать отдел по расследованию преступлений, связанных с нарушением жилищных прав.

В регионе действует областная программа по переселению, на реализацию которой выделены бюджетные средства порядка 12 млрд рублей. При этом в регионе 1 176 домов признаны аварийными, почти 24 тыс. граждан нуждаются в переселении.