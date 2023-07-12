12 июля, 14:09

СМИ: в Чернобыльской зоне отчуждения третьи сутки не могут потушить лесной пожар

По данным украинское издания "Вести", пожар распространился на 5 га

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Пожарные не могут третьи сутки ликвидировать возгорание на территории лесничества в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Об этом сообщило украинское издание "Вести" со ссылкой на источник в Национальной полиции Украины.

По данным издания, 9 июля экстренные службы получили сообщение о возгорании лесной подстилки около села Иловница Вышгородского района Киевской области на территории Детятковского лесничества. Пожаром охвачена площадь в пять гектаров. Причина возгорания выясняется.

26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая катастрофа в истории атомной энергетики, в результате которой радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км территории СССР. Вокруг станции была создана 30-километровая зона отчуждения, на АЭС были проведены работы по дезактивации, все блоки были выведены из эксплуатации. Сразу после аварии над четвертым энергоблоком было возведено защитное сооружение. 

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