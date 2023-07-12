На Кубани арестовали водителя мотоцикла, сбившего четырех пешеходов на переходе

Под стражей он проведет два месяца

КРАСНОДАР, 12 июля. /ТАСС/. Суд на Кубани удовлетворил ходатайство следователей и арестовал на два месяца водителя мотоцикла, наехавшего на четверых пешеходов, двое из которых погибли. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края в среду.

"Темрюкским районным судом избрана мера пресечения в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "в" ч. 6 ст. 264 УК РФ. Рассмотрев материалы дела, суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - говорится в сообщении.

10 июля в Темрюке водитель мотоцикла Honda, по предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сбил на нерегулируемом пешеходном переходе семью из четырех человек. 5-летняя девочка и ее 46-летний отец умерли в больнице, 9-летней девочке и 46-летней женщине продолжают оказывать медпомощь.