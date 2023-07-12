Сотрудники Коми лесопожарного центра отправились на помощь в ХМАО

В округе действует режим ЧС

СЫКТЫВКАР, 12 июля. /ТАСС/. Пожарные-десантники из Коми лесопожарного центра отправились на помощь коллегам в Ханты-Мансийский автономный округ - Югру, где действует режим ЧС из-за лесных пожаров, горит около 9 тыс. га леса. Из Коми направлено 50 человек, сообщила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Екатерина Киселевич.

"Сегодня 50 сотрудников Коми лесопожарного центра вылетают на помощь в тушении лесных пожаров в Ханты-Мансийский автономный округ - Югру, где сложная ситуация с лесными пожарами. Коллегам нужны дополнительные силы. Губернатор ХМАО Наталья Комарова обратилась к нашей республике за помощью. Глава [Коми] Владимир Уйба принял решение помочь соседям и направить специалистов ПДПС [парашютно-десантной пожарной службы]", - сообщила министр в своем Telegram-канале.

По информации Минприроды республики, в Коми этим летом складывается благоприятная обстановка, лесных пожаров нет, а всего с начала пожароопасного периода было зафиксировано 26 возгораний общей площадью 93 га.

В ХМАО тушат 17 пожаров общей площадью более 8,9 тыс. га, привлечено более 400 человек. С 28 апреля в Югре действует особый противопожарный режим, с 25 мая запрещено посещать леса. На всей территории округа введен режим ЧС из-за лесных пожаров.