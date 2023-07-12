В Свердловской области произошел пожар на территории базы отдыха

Жителей села Шайдуриха эвакуируют

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Жителей села Шайдуриха в Невьянском городском округе Свердловской области эвакуируют из-за пожара - на место направили три автобуса. Горят четыре рыбацких домика на территории базы отдыха, сообщили в департаменте информационной политики региона в среду.

"В Невьянском городском округе из-за природного пожара в целях безопасности принято решение о временной эвакуации жителей села Шайдуриха. Для этого муниципальными властями из Невьянска направлено три автобуса, которые доставят людей в пункт временного размещения. Горят четыре рыбацких домика на территории базы отдыха, которая расположена в округе", - говорится в сообщении.

В тушении задействовали более 70 специалистов и 25 единиц техники. Жертв и пострадавших нет. "По поручению губернатора Евгения Куйвашева ситуацию на особом контроле держат областные министерства природных ресурсов и общественной безопасности. При необходимости к борьбе с огнем будут привлекаться дополнительные силы и средства", - рассказали в департаменте.

© УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

По данным пресс-службы МЧС России, горят шесть строений. "В Невьянском городском округе Свердловской области из-за верхового лесного пожара произошел переход огня на шесть строений в селе Шайдуриха. Существует угроза распространения", - уточнили в ведомстве.

Распространению огня способствует сухая погода и ветер до 27 м/с. МЧС наращивает группировку на месте ЧП, направлены дополнительные силы из Екатеринбурга. По данным регионального главка МЧС, привлечен вертолет Ми-8, в Госавтоинспекции области сообщили также, что в селе ограничили движение транспорта. "Полицейские оказывают помощь гражданам по эвакуации транспортных средств, <…> местным жителям помогают вынести из домов ценные вещи, оказывают помощь пожилым людям, чтобы они своевременно покинули дома", - рассказали в ведомстве.