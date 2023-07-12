В аэропорту Тюмени произошло задымление на борту самолета

Пассажиров эвакуировали, пострадавших нет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Задымление на борту самолета, следовавшего рейсом Тюмень - Москва, произошло в тюменском аэропорту Рощино. Пассажиров эвакуировали, пострадавших нет, самолет повреждений не получил. Об этом сообщили в среду в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"По предварительным данным, около 14:15 (12:15 мск) 12 июля в аэропорту Тюмени (Рощино) при выруливании со стоянки на взлетно-посадочную полосу для взлета у воздушного судна, выполнявшего рейс по маршруту Тюмень - Москва (Шереметьево), произошло задымление салона. На борту самолета находились 82 пассажира, в том числе 8 детей и 5 членов экипажа. Пассажиры эвакуированы, пострадавших нет, самолет повреждений не получил", - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.