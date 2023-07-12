В Агрызе без света остаются около 5,5 тыс. человек из-за непогоды

В региональном управлении МЧС также сообщили, что повреждено 4 тыс. кв. м кровель в 18 многоквартирных домах

КАЗАНЬ, 12 июля. /ТАСС/. Порядка 230 домов, в которых проживают около 5,5 тыс. человек, остаются без электричества в городе Агрыз в Татарстане из-за непогоды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

"По состоянию на 17:00 мск 12 июля, отключенными от электроснабжения в городе Агрыз остаются 230 домов (9 пятиэтажных домов, 16 трехэтажных домов, 12 двухэтажных домов, 193 частных жилых дома) с населением 5 430 человек, из них 527 детей", - говорится в сообщении.

По данным местных властей, из-за непогоды повреждено 4 тыс. кв. м кровель в 18 многоквартирных домах, а также 15 социально значимых объектов и 34 частных дома, общая площадь повреждений устанавливается. Кроме того, повалены 18 деревьев.

Ранее сообщалось, что в Агрызском районе Татарстана из-за непогоды без электроснабжения остались 366 домов с населением 8 538 человек.