На ливано-израильской границе неизвестные пытались повредить пограничные заграждения

ТАСС, 12 июля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предотвратила попытку повредить пограничные сооружения, расположенные на границе с Ливаном. Об этом сообщила пресс-служба израильских военных.

"Сегодня, в среду, несколько подозреваемых приблизились к заграждению на границе с Ливаном и попытались повредить его. Военнослужащие Армии обороны Израиля немедленно заметили это и использовали имеющиеся в их распоряжении средства, чтобы заставить нападавших отойти от заграждений на некоторое расстояние", - заявили в армейской пресс-службе, отметив при этом, что личности подозреваемых пока остаются неизвестны.