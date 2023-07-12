На Волоколамском шоссе водитель грузовика протаранил девять машин на светофоре

Пострадавших нет

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Водитель грузовика Volvo из-за технической неисправности врезался на Волоколамском шоссе в Подмосковье в девять машин, стоящих на светофоре. Движение в результате ДТП затруднено, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло около 17:00 на 61-м км Волоколамского шоссе. "По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем марки Volvo, из-за технической неисправности совершил наезд на девять машин, стоящих в попутном направлении на запрещающем сигнале светофора", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД добавили, что в результате происшествия пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. "Движение затруднено. Водителям следует учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать пути объезда", - добавили в главке.