В Орловской области ввели особый противопожарный режим

Он предусматривает ограничение на посещение жителями лесов, въезд на их территорию на автомобилях

ТАСС, 12 июля. Власти Орловской области с 12 июля ввели в регионе особый противопожарный режим, в рамках которого устанавливается ограничение на посещение жителями лесов, въезд на их территорию на автомобилях. Также с этой даты ограничивается разведение костров, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"С 12 июля на территории Орловской области установлен особый противопожарный режим. Подписано соответствующее распоряжение правительства Орловской области. <...> Введение особого противопожарного режима обусловлено повышением пожарной опасности, ростом числа пожаров и последствий от них", - говорится в сообщении.

Отмечено, что на период действия противопожарного режима вводится ограничение на пребывание граждан в лесах, въезд в них транспортных средств, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведения костров. Также ограничиваются лесосечные работы и работы, связанные с применением машин, открытого огня. Срок действия режима в настоящее время не обозначен.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, на большей территории Орловской области преобладает третий класс пожарной опасности, на территории четырех муниципальных образований зарегистрированы второй и первый классы пожарной опасности. Кроме того, с 16 июня в Мценском районе был установлен особый противопожарный режим.