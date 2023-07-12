Количество горящих домов в уральском селе выросло до 27

Пункт временного размещения организовали в Доме культуры Невьянска

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Количество строений, поврежденных в результате пожара в селе Шайдуриха Свердловской области, выросло до 27. Как сообщили ТАСС пресс-службе МЧС России, к тушению привлекли вертолет.

"Тушение пожара продолжается. Группировка пожарных увеличена до 140 человек и 46 единиц техники. По предварительной информации огнем повреждено 27 строений. К тушению привлечен вертолет МЧС России", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось о горении 13 строений и эвакуации 58 человек. Как сообщал ТАСС руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, всего в населенном пункте проживают 365 человек, там располагается 170 домов.

Пункт временного размещения организовали в Доме культуры Невьянска.

Горелых добавил, что информация о пожаре поступила в дежурную часть полиции Невьянска в 15:42 мск. "По предварительным данным, очаг располагался на территории туристической базы "Артель старателей "Нейва", что рядом с озером Аятское и примерно в километре от Шайдурихи. <…> Личный состав невьянской полиции поднят <...>, в городе введена спецоперация "Тайфун", предназначенная для оказания помощи сотрудникам МЧС в эвакуации людей", - пояснил собеседник агентства, отметив, что сведений о погибших и пострадавших не поступало. Всего в эвакуации будет задействовано порядка 100 сотрудников полиции.

Ранее сообщалось, что огонь перекинулся на шесть домов. Объявлена эвакуация жителей села.

Медучреждения Невьянска мобилизовали для помощи возможным пострадавшим. "По поручению губернатора на случай оказания помощи пострадавшим мобилизованы медицинские учреждения Невьянска. При необходимости будут привлечены дополнительные силы, в том числе территориальный центр медицины катастроф", - сообщили в департаменте информационной политики региона.

В городской округ направили министра общественной безопасности региона Александра Кудрявцева для координации работ по борьбе с пожаром и помощи жителям. Также на место выехал глава ГУ МЧС по Свердловской области Виктор Теряев.

В новость внесены изменения (19:54) - изменилось количество горящих домов