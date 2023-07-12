12 июля, 15:56
Военная операция на Украине

При обстреле села в Белгородской области со стороны ВСУ один человек получил ранение

В момент обстрела мужчина находился на улице

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Один житель Белгородской области был ранен в среду при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Графовка в Краснояружском районе. Бригада скорой помощи везет его в больницу, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

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"Сегодня сразу несколько населенных пунктов Краснояружского района попало под обстрел ВСУ. В селе Графовка есть один пострадавший. В момент обстрела мужчина находился на улице. У него осколочные ранения предплечья и грудной клетки. Бригадой скорой помощи он доставляется в городскую больницу №2", - написал Гладков.

Он добавил, что врачи оценивают состояние пострадавшего как средней степени тяжести. По данным главы региона, в результате обстрелов в селе Графовка повреждена линия электропередачи, в селе Репяховка осколками повреждены кровля и стены складского помещения сельскохозяйственной компании. "Аварийные и оперативные службы на месте, устраняют последствия", - добавил он. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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