Экс-гендиректор управления благоустройства Белгорода стал фигурантом уголовного дела

По версии следствия, он перечислил 20 млн рублей в качестве аванса поставщику, с которым договор был заключен с нарушениями

ТАСС, 12 июля. Уголовное дело возбудили в отношении бывшего директора муниципального бюджетного учреждения "Управление Белгорблагоустройство", перечислившего 20 млн рублей в качестве аванса поставщику, с которым договор был заключен с нарушениями законодательства. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора муниципального бюджетного учреждения "Управление Белгорблагоустройство" администрации Белгорода, подозреваемого в превышении должностных полномочий, совершенного из иной личной заинтересованности", - говорится в сообщении.

По версии следствия, осенью 2022 года он организовал размещение информации о проведении электронных аукционов на закупку продукции, указав в техзадании пункты, ограничивающие количество участников, тем самым создав условия для победы конкретной коммерческой организации, с которой и был заключен госконтракт. Как уточняется в сообщении, Белгородское управление ФАС предписало его отменить, обвиняемый этого не сделал, а за поставку на сумму более 70 млн рублей и перечислил из городского бюджета аванс в размере 20 млн рублей. Позже он подписал соглашение о расторжении договора, процедуру возврата аванса не инициировал, но заключил от имени бюджетного учреждения с указанной фирмой 34 прямых контракта на поставку продукции на общую сумму 20 млн рублей, эквивалентную произведенному авансовому платежу.

По данным следственного управления СК по региону, обвиняемый признал вину в полном объеме, объяснил мотивы совершения преступления и дал показания. "Следователями в настоящее время продолжается работа по установлению лиц, возможно причастных к совершению преступления", - отметили в пресс-службе.