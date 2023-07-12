В ДНР сообщили об ударе ВСУ по Донецку американской ракетой AGM-88 HARM

Ее сбила система ПВО РФ, отметили в республике

ДОНЕЦК, 12 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины при ударе по Донецку в среду применили американскую противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM, ее сбила система ПВО РФ, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Противник применил американскую высокоскоростную противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM, которую сбили силы ПВО. Обстрел со стороны вооруженных формирований Украины осуществлен из вооружения, поставленного странами НАТО, которые продолжают вместе терроризировать мирных граждан и уничтожать социальную инфраструктуру республики", - говорится в сообщении.

Уточняется, что зафиксированы разрушения двух частных домов, жертв удалось избежать.