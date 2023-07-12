12 июля, 16:29
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили об ударе ВСУ по Донецку американской ракетой AGM-88 HARM

Ее сбила система ПВО РФ, отметили в республике

ДОНЕЦК, 12 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины при ударе по Донецку в среду применили американскую противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM, ее сбила система ПВО РФ, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Противник применил американскую высокоскоростную противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM, которую сбили силы ПВО. Обстрел со стороны вооруженных формирований Украины осуществлен из вооружения, поставленного странами НАТО, которые продолжают вместе терроризировать мирных граждан и уничтожать социальную инфраструктуру республики", - говорится в сообщении.

Уточняется, что зафиксированы разрушения двух частных домов, жертв удалось избежать. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация