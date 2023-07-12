В Подмосковье медведица выбралась из клетки и набросилась на хозяйку

В результате происшествия пострадавших нет

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Медведица выбралась из клетки на приусадебном участке в деревне Большое Сареево и напала на хозяйку.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, в полицию обратилась жительница деревни Большое Сареево. Она сообщила, что из клетки на ее приусадебном участке вырвалась медведица. "Незамедлительно прибывшими на место происшествия полицейскими были вызваны сотрудники ветеринарной службы, которыми дикое животное было обездвижено и транспортировано в специализированное учреждение. В результате инцидента пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В экстренных службах ТАСС сообщили, что медведица зашла в дом и набросилась на хозяйку. Женщина с трудом смогла спрятаться от животного и вызвать полицейских.