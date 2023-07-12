12 июля, 16:51

Суд арестовал двух подозреваемых в нападении на мужчину в Подмосковье из-за прически

© Официальный Telegram-канал Прокуратуры Московской области

Один из них признал вину

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Суд арестовал до 10 сентября двух подозреваемых, срезавших кожу с головы молодого человека из-за его прически в Электростали. Об этом журналистам сообщили в ГСУ СК по Московской области.

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"По ходатайству следствия судом оба подозреваемых арестованы до 10 сентября 2023 года. В ближайшее время с их участием продолжится проведение следственных действий", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 9 июля. Двое неизвестных избили молодого человека из-за его прически и срезали ему волосы вместе с кожей. Пострадавший госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ("Хулиганство") и ч. 2 ст. 112 УК РФ ("Причинение вреда здоровью средней тяжести"). Один из подозреваемых признал вину. 

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