В АТОР заявили, что пожар рядом с турецким курортом Бодрум не влияет на отдых туристов

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин также сообщал, что пожары находятся далеко от мест отдыха и не затрагивают туристическую инфраструктуру

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Пожар, произошедший в лесной зоне недалеко от курорта Бодрум на юго-западе Турции, не мешает отдыху туристов, он не повлияет на спрос на этом направлении. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Это далеко от курортов. И происходит достаточно регулярно. Поэтому все тихо, туристам не мешает. На спрос не повлияет", - сказала она.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин также сообщил ТАСС, что по состоянию на 18:00 мск 12 июля пожары находились далеко от места отдыха туристов и не затрагивали туристическую инфраструктуру, поэтому они никак не сказываются на планах граждан. Местные власти принимают все усилия, чтобы удаленные лесные пожары были потушены и не вызывали неудобств, подчеркнул он.

По данным РСТ, в этом сезоне спрос на отдых в Турции остается стабильно высоким. "Поэтому в высоком сезоне мы не видим никаких предпосылок для отмен и перебронирований туров", - добавил эксперт.

Ранее телеканал TRT сообщил, что сильный пожар произошел в лесной зоне недалеко от курорта Бодрум. Управление лесного хозяйства Турции в связи с этим заявило, что "ведет тушение огня с применением большого количества наземной и авиатехники".