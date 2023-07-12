12 июля, 17:48

Из села Шайдуриха из-за пожара эвакуировали около 300 человек

По словам руководителя пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, большинство из них решили разместиться у родственников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Около 300 человек эвакуировали из села Шайдуриха Невьянского городского округа Свердловской области, где огонь повредил около 40 строений. Об этом сообщил в среду ТАСС руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

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"Эвакуировано 290 человек, из них 36 детей", - рассказал он.

Горелых уточнил, что основная часть людей решила разместиться у родственников. Ранее в департаменте информационной политики региона отметили, что в пункт временного размещения приехали восемь человек.

Днем 12 июля в селе Шайдуриха из-за верхового лесного пожара произошел переход огня на несколько строений. Быстрому распространению огня способствовала сухая и ветреная погода, порывы ветра местами достигают 27 м/с. Жителей населенного пункта эвакуируют, группировка пожарных увеличена почти до 140 человек и 46 единиц техники, к тушению привлекли вертолет МЧС России. В связи с пожаром в лесах Невьянского городского округа ввели режим чрезвычайной ситуации до 21 июля. 

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