Количество районов Удмуртии, оставшихся из-за непогоды без электричества, выросло до шести

К аварийно-восстановительным работам привлекли 254 человек и 114 единиц техники

ТАСС, 12 июля. Количество районов Удмуртии, где нарушено электроснабжение из-за непогоды, выросло до шести. К аварийно-восстановительным работам привлекли 57 бригад, сообщил председатель правительства республики Ярослав Семенов в своем Telegram-канале.

"Продолжаем ликвидацию последствий грозового фронта. Важная задача сейчас - восстановить электроснабжение. Количество муниципалитетов, в которых произошли отключения, за несколько часов увеличилось до шести. Это Завьяловский, Кезский, Красногорский, Малопургинский, Селтинский, Якшур-Бодьинский районы", - написал Семенов.

По его данным, вновь подключили больше 2/3 жителей, у которых пропадало электричество. К аварийно-восстановительным работам привлекли 57 бригад филиала "Удмуртэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье", 254 человек и 114 единиц техники. "Энергетики продолжат работать без перерыва до тех пор, пока не подключат всех потребителей, даже ночью, если это потребуется", - написал Семенов.

По всей республике идет уборка упавших деревьев, расчищаются территории от строительного мусора, веток. К ликвидации последствий стихии привлекли 291 человека, 123 единицы техники, 2 беспилотных летательных аппарата МЧС Удмуртии.

"В Малопургинском и Завьяловском районах, наиболее пострадавших от погодных условий, введен режим повышенной готовности. Специалисты администраций этих муниципалитетов проводят осмотры территорий населенных пунктов, чтобы выявить повреждения жилых домов и соцобъектов. Людей из непригодных для проживания домов будем расселять в пункты временного размещения", - написал Семенов, добавив, что они смогут рассчитывать на материальную помощь из местного бюджета.

В ближайшее время начнется восстановление пострадавших социальных объектов. Имеется информация о повреждении кровли дома культуры, начальной школы и детского сада в Подшивалово, детского сада в Шабердино, а также комплексного центра социального обслуживания населения в Малой Пурге. В результате падения деревьев травмировано два человека.