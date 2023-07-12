Пострадавшие от пожара в уральском селе Шайдуриха дома намерены восстановить

По последним данным, в населенном пункте сгорели около 40 строений

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Пострадавшие от пожара в селе Шайдуриха Невьянского городского округа Свердловской области дома планируется восстанавливать. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона со ссылкой на губернатора региона Евгения Куйвашева.

"Евгений Куйвашев заявил, что сгоревшие дома жителей Шайдурихи будут восстановлены", - говорится в сообщении.

Днем 12 июля в селе Шайдуриха из-за верхового лесного пожара произошел переход огня на несколько строений. Его быстрому распространению способствовала сухая и ветреная погода, порывы ветра местами достигают 27 м/с. Жителей населенного пункта эвакуируют, группировку пожарных увеличили почти до 140 человек и 46 единиц техники, к тушению привлекли вертолет МЧС России. В связи с пожаром в лесах Невьянского городского округа ввели режим чрезвычайной ситуации до 21 июля. По последним данным, в селе пострадали около 40 строений.