В Свердловской области мужчина умер, взявшись за оборванные ветром электропровода

Проводится проверка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Мужчина погиб в Серове Свердловской области, по предварительным данным, попытавшись убрать оборванные штормовым ветром электропровода с дороги. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Личность погибшего полицией уже установлена - это местный житель 1981 года рождения. Стихия бушевала в Серове порядка 30 минут, был сильный град и ураганный ветер, из-за чего и мог произойти обрыв проводов. Мужчина проживал рядом с местом происшествия, вероятно, увидев, что произошло, подошел, чтобы убрать провода с дороги, но по неопытности взялся руками сразу за оба провода и получил смертельный удар. В Серове повреждено большое количество деревьев, во многих домах пропал свет, с перебоями работала мобильная связь", - сообщил Горелых.

Старший помощник руководителя СК России по региону Александр Шульга отметил, что по факту гибели мужчины проводится проверка, тело мужчины направят на экспертизу для установления точной причины смерти.

По данным департамента информационной политики региона, энергетики восстанавливают поврежденные ветром линии электропередачи в Серове, на месте работают пять аварийных бригад. "Специалисты восстановили электроэнергию в поселке Энергетиков, свет уже есть в домах Самского и Советского поселков, в районе Медянкино. По данным муниципальных властей, без электричества остаются микрорайоны Новая Кола, Завокзальный, Лесозавод. По информации сетевой организации, которая занимается обслуживанием сетей, общее количество отключенных из-за непогоды жителей на текущее время не превышает 5 тыс. человек, проживающих в частном секторе", - рассказали в департаменте.