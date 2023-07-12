12 июля, 19:06,
обновлено 12 июля, 19:14

Пожар в строящемся здании при отеле "Немчиновка парк" в Подмосковье локализовали

Площадь возгорания составила 250 кв. м

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Пожар, охвативший строящееся здание при гостиничном комплексе "Немчиновка парк" в Подмосковье, локализовали. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 21:55 мск объявлена локализация на площади 250 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Пожар в строящемся здании начался вечером 12 июля. Первоначальная площадь возгорания составила 100 кв. м. Сведений о пострадавших нет. В экстренных службах ТАСС сообщали, что огнем охвачена кровля здания. 

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