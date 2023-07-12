12 июля, 19:57

Спасатели считают возможным не допустить распространение огня далее в Шайдурихе на Урале

По данным департамента информационной политики региона, объявлять всеобщую эвакуацию села не планируют

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Спасатели считают возможным удержать крупный пожар в селе Шайдурихе Невьянского городского округа Свердловской области в существующих границах. Об этом сообщили в среду в департаменте информационной политики региона.

Читайте также
Из села Шайдуриха из-за пожара эвакуировали около 300 человекПострадавшие от пожара в уральском селе Шайдуриха дома намерены восстановить

"Я считаю, что мы сможем удержать пожар в тех границах, в которых он находится", - приводит департамент слова начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Виктора Теряева, отмечая, что всеобщую эвакуацию села объявлять пока не планируется.

Ранее руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых сообщил, что эвакуировали около 300 человек, всего в селе проживают, по его данным, 365 человек, здесь располагаются 170 домов.

Днем 12 июля в Шайдурихе из-за верхового лесного пожара произошел переход огня на несколько строений, быстрому распространению огня способствовала сухая и ветреная погода, порывы ветра местами достигают до 27 м/с. Жителей населенного пункта эвакуировали, группировку пожарных увеличили почти до 140 человек и 46 единиц техники, к тушению привлекли вертолет МЧС России. В связи с пожаром в лесах Невьянского городского округа ввели режим чрезвычайной ситуации до 21 июля. По последним данным, в селе пострадали около 40 строений. 

Теги:
РоссияСвердловская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация