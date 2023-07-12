В Ростове-на-Дону после ливней подтопило улицы

Вводились ограничения для движения транспорта

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июля. /ТАСС/. Сильные дожди в среду в Ростове-на-Дону привели к подтоплению нескольких дорог и ограничению движения на участке улицы Малиновского, передает корреспондент ТАСС.

В частности, подтопило улицы Малюгиной, Текучева, Пушкинскую, 19-ю линию и другие. Власти города дважды сообщали об ограничении движения на улице Малиновского и закрытии въезда на главный железнодорожный вокзал.

В социальных сетях жители Ростова-на-Дону публиковали видео потоков воды на улице Текучева. В городском управлении ГО и ЧС ТАСС объяснили, что на этом участке "в условиях залпового ливня в короткий промежуток времени осуществить транспортировку по ливневому коллектору невозможно". Там уточнили, что для сил городского звена РСЧС введен режим повышенной готовности из-за угрозы чрезвычайной ситуации.

В администрации Ростова-на-Дону ТАСС сообщили, что в среду от населения поступили восемь сообщений о подтоплениях.

Ранее в ГУ МЧС России по Ростовской области сообщали о штормовом предупреждении на территории региона. Спасатели предупредили о сильных дождях, ливнях с грозой, градом и усилением ветра до 24 м/с.