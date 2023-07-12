В Туапсе возбудили дело из-за пропавших без вести четырех человек при подтоплениях

В числе пропавших оказался подросток

КРАСНОДАР, 12 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело из-за пропавших без вести четырех человек при подтоплениях в Туапсе Краснодарского края по статье о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили журналистам в управлении СК России по региону в среду.

"Следственным отделом по городу Туапсе СКР по краю по результатам проведенной проверки о безвестном исчезновении четырех человек, в том числе несовершеннолетнего, в результате резкого ухудшения погодных условий и выпадения обильных осадков возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 109 УК РФ)", - говорится в сообщении.

В ночь на 12 июля из-за подтоплений в результате дождей в реку Казачья щель, впадающую в Черное море, смыло частный дом в поселке Тюменский. Внутри находились три человека: 23-летняя и 19-летняя местные жительницы, а также 15-летний подросток. Их местонахождение не установлено. Также пропал 67-летний мужчина, который находился в автомобиле ВАЗ-210, смытом потоками воды в море.

"С целью установления местонахождения пропавших продолжается проведение масштабных поисково-спасательных мероприятий в акватории Черного моря, а также вдоль прибрежной линии. По уголовному делу следователями и следователями-криминалистами краевого следственного управления проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования уголовного дела руководителем краевого следственного управления Андреем Константиновичем Масловым поставлен на контроль", - резюмировали в краевом следственном управлении СК России.