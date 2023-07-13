Суд в Москве взыскал с дочери и вдовы Баталова в пользу Цивина и Дрожжиной 900 тыс. рублей

По словам адвоката Вячеслава Макарова, изначальная сумма исковых требований к семье Баталова составляла около 4,2 млн рублей

МОСКВА, 13 июля. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы частично удовлетворил иск актрисы Натальи Дрожжиной и ее супруга Михаила Цивина о взыскании с дочери и вдовы народного артиста СССР Алексея Баталова около 900 тыс. рублей неосновательного обогащения. Как уточнил в четверг ТАСС адвокат истцов Вячеслав Макаров, Дрожжина и Цивин намерены обжаловать это решение.

"Замоскворецким районным судом Москвы вынесено решение о взыскании неосновательного обогащения с Гитаны Леонтенко и Марии Баталовой. Впервые суд хотя бы частично встал на сторону Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной в процессе многолетних тяжб по имуществу семьи покойного народного артиста СССР. С вдовы и дочери Алексея Баталова суд постановил взыскать почти 900 тыс. рублей", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, изначальная сумма исковых требований к семье Баталова составляла около 4,2 млн рублей. Эти средства, утверждает юрист, были потрачены Цивиным и Дрожжиной "на потребности" Леонтенко и Баталовой.

В свою очередь второй юрист истцов Варвара Знатокова в беседе с ТАСС также отметила, что Дрожжина и Цивин обжалуют решение районного суда. "В апелляции мы будем добиваться полного удовлетворения наших требований", - сказала она.

В конце мая этого года Замоскворецкий суд признал Дрожжину и Цивина виновными в хищении имущества семьи Баталова. Дрожжина была приговорена к условному сроку, а Цивин и нотариус Дмитрий Бублий получили по пять лет колонии общего режима.

Как установил суд, Дрожжина и Цивин вошли в доверие к вдове Баталова и его младшей дочери под предлогом оказания им поддержки и помощи. По данным следствия, подсудимые обманным путем получили доверенность на распоряжение деньгами и в течение 2019-2020 годов сняли с расчетных счетов более 20 млн рублей. Кроме того, Дрожжина и Цивин обратились к своему знакомому нотариусу Бублию с просьбой изготовить три договора пожизненного содержания с иждивением и заверить их без соблюдения предусмотренной законодательством процедуры. Установлено, что нотариус изготовил договоры, на основании которых в собственность Цивина и Дрожжиной перешли принадлежавшие дочери Баталова Марии доля в квартире на улице Серафимовича, квартира в 1-м Самотечном переулке и нежилое помещение, а затем удостоверил подписи потерпевших - Марии Баталовой и ее законного представителя Гитаны Леонтенко - без их присутствия. В результате семье Баталова был причинен ущерб на общую сумму более 57 млн рублей. Ранее по иску прокуратуры Москвы, заявленному в интересах Баталовой, суд признал недействительными договоры пожизненного содержания с иждивением, заключенные с Дрожжиной. Кроме Бублия, который вину признал частично, никто из фигурантов с обвинениями не согласился.